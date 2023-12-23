Звезда «Букиных» Виктор Логинов объяснил, почему вернулся к роли Гены Букина

18 декабря состоялась премьера «Букиных» — продолжения сериала «Счастливые вместе» о знаменитой семье из Екатеринбурга. Первые эпизоды получили скорее неоднозначные отзывы — многие зрители не оценили изменения в главных героях и другие нововведения.

В интервью изданию E1 актёр Виктор Логинов, исполняющий роль Гены, рассказал, почему решился вернуться к воплощению знаменитого героя. Он признался, что сама идея о продолжении не пришлась ему по вкусу, однако концепция всё же убедила его, что пора возвращаться.

По моему мнению, продолжение никогда не было хорошей идеей. И на этот вопрос больше предстоит ответить нашим зрителям. Почему я согласился — мне действительно понравился новый проект, его концепция. Мы, актёры, так или иначе живём и работаем на потребу зрителю. Мы не можем создавать что-то, что никто никогда не посмотрит, что-то, что уйдёт в далёкий ящик и никто этого никогда не увидит. Такова актёрская, режиссёрская и продюсерская сущность. Всё это нужно показывать! Картина, которая написана, должна видеть своего зрителя. Иначе зачем её писать.

Первый сезон «Букиных» завершится 28 декабря — эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале ТНТ и сервисе Premier.