Starfield, Redfall и фильмы Marvel — главные провалы 2023 года от IGN

Журналисты издания IGN опубликовали список самых больших разочарований 2023 года. В антирейтинг вошли как фильмы, так и сериалы с играми, на которые возлагались большие надежды, однако проектам не удалось их оправдать.

Так, среди игр журналисты назвали Starfield, Redfall, Call of Duty: Modern Warfare 3 и Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 главными провалами в индустрии. Среди сериалов в антитоп вошло «Секретное вторжение», а среди фильмов — киновселенная Marvel и «Флэш».

Самые большие разочарования 2023 года от IGN

Starfield — новая игра от создателей «Скайрима» не оправдала ожиданий не только фанатов студии, но и обычных любителей космоса

— новая игра от создателей «Скайрима» не оправдала ожиданий не только фанатов студии, но и обычных любителей космоса Киновселенная Marvel — за целый год франшиза так и не сдвинулась с мёртвой точки, а главный злодей пятой фазы в исполнении Джонатана Мэйджорса, скорее всего, больше не вернётся.

— за целый год франшиза так и не сдвинулась с мёртвой точки, а главный злодей пятой фазы в исполнении Джонатана Мэйджорса, скорее всего, больше не вернётся. Отсутствие игр для шлема виртуальной реальности PS VR2 — за девять месяцев с релиза гаджет получил всего 10 игр при полном отсутствии совместимости с проектами PS VR1.

— за девять месяцев с релиза гаджет получил всего 10 игр при полном отсутствии совместимости с проектами PS VR1. Провальный фильм «Флэш» — картина с Эзрой Миллером должна была перезапустить киновселенную DC, однако ужасные спецэффекты, скомканный сюжет, множество ненужных камео и крайне низкие сборы стали одним из самых крупных провалов Warner Bros.

— картина с Эзрой Миллером должна была перезапустить киновселенную DC, однако ужасные спецэффекты, скомканный сюжет, множество ненужных камео и крайне низкие сборы стали одним из самых крупных провалов Warner Bros. «Секретное вторжение» — шпионский сериал от Marvel оказался недостаточно шпионским и не самым лучшим триллером.

— шпионский сериал от Marvel оказался недостаточно шпионским и не самым лучшим триллером. Redfall от разработчиков Prey — самый крупный провал в истории Microsoft, из-за которого пришлось извиняться главе Xbox Филу Спенсеру. Игра до сих пор страдает от багов, плохой оптимизации и скучного геймплея.

— самый крупный провал в истории Microsoft, из-за которого пришлось извиняться главе Xbox Филу Спенсеру. Игра до сих пор страдает от багов, плохой оптимизации и скучного геймплея. Call of Duty: Modern Warfare 3 — очень короткая сюжетная кампания и мультиплеер, состоящий из ремейков карт для Modern Warfare 2, привели к выпуску одной из худших Call of Duty в истории.

— очень короткая сюжетная кампания и мультиплеер, состоящий из ремейков карт для Modern Warfare 2, привели к выпуску одной из худших Call of Duty в истории. Сборник переизданий Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 — коллекция ремастеров первых Metal Gear и Metal Gear Solid оказалась обычным портом без привычных графических настроек, с низким разрешением на консолях и другими проблемами.