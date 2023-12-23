Режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» готов снять продолжение японского хита

1 декабря состоялась премьера фильма «Годзилла: Минус один». Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

Картина уже стала самым кассовым японским фильмом в США и продолжает собирать кассу по всему миру. Тем временем режиссёр Такаси Ямадзаки заявил, что с радостью бы снял продолжение про тех же героев, которые пережили ужас столкновения с Годзиллой.

Если честно, я бы хотел увидеть продолжение истории этих людей. Если бы мне позволили сделать сиквел, то было бы здорово рассказать, как сложилась судьба персонажей первого фильма после всего произошедшего.

Киностудия Toho пока не комментировала слова постановщика.