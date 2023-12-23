«Аквамен 2» заработал $ 13,7 млн в первый день в США — фильм может стартовать хуже «Флэша»

По итогам первого дня проката «Аквамен и потерянное царство» заработал всего $ 13,7 млн в США. Картина с Джейсоном Момоа может показать ещё более слабый старт, чем провальный «Флэш» — лента с Эзрой Миллером заработала $ 55 млн за первые выходные.

Сейчас «Аквамену 2» прогнозируют примерно $ 40-45 млн за первый уикенд в США, что станет одним из худших результатов киновселенной DC. Учитывая, что зрители ставят довольно нейтральную оценку B после выхода из кинотеатров, лента может полностью провалиться у себя на родине.

Оригинальный «Аквамен» стал гигантским успехом для Warner Bros. — лента собрала $ 1,15 млрд. Бóльшая часть выручки фильма пришлась на США и Китай, однако в этот раз ситуация уже, скорее всего, не повторится.