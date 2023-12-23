Состоялась премьера новогоднего спецвыпуска «Кибердеревня. Новый год»

23 декабря состоялась премьера «Кибердеревни. Новый год» — новогоднего спецвыпуска российского юмористического сериала. Спецэпизод уже можно посмотреть на «Кинопоиске».

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Кибердеревня. Новый год» рассказывает о том, как фермер Николай планирует встретить в кибердеревне 2100-й год и готовится к прилёту семьи с Земли. Однако из-за аномальной солнечной активности все рейсы на Марс отменены — Николай не сдаётся и готовится сам отправиться к родным, успев на празднование знаменательного события.

Первый сезон сериала «Кибердеревня» вышел осенью 2023-го и был основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020-м. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как могла бы выглядеть обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляются с помощью космических кораблей.