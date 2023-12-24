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Хидео Кодзима назвал «Идеальные дни» лучшим фильмом 2023 года

Хидео Кодзима назвал «Идеальные дни» лучшим фильмом 2023 года
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Недавно создатель франшиз Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился мнением о картине «Идеальные дни». Геймдизайнер назвал работу Вима Вендерса лучшим фильмом 2023 года.

Главный герой ленты — токийский чистильщик туалетов, который в свободное время занимается музыкой и фотографией. Роль протагониста исполнил актёр Кодзи Якусё («Атака на Пёрл-Харбор», «Император в августе»).

Дебютный показ «Идеальных дней» состоялся в мае 2023 года в рамках Каннского кинофестиваля. Картина получила приз экуменического жюри, а Кодзи Якусё завоевал награду за лучшую мужскую роль.

Ранее Хидео Кодзима назвал «Голубоглазого самурая» лучшим аниме 2023 года. По словам геймдизайнера, он остался под огромным впечатлением от увиденного.

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