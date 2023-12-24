Следующей работой Хаяо Миядзаки может стать сиквел «Навсикая из Долины ветров»

В конце октября состоялась премьера анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Изначально аниматор говорил, что данная картина станет последней в его карьере. Позже вице-президент студии Ghibli рассказал журналистам, что это не так.

Также недавно вышел документальный фильм о процессе создания «Мальчика и птицы». В финальной сцене зрителям показали, как Миядзаки работает над следующим аниме. Внимательные наблюдатели заметили, что режиссёр рисовал героиню Навсикаю и её питомца Тето.

Затем аниматор сказал, что ему «больно возвращаться в этот мир». В связи с этим фанаты предположили, что следующим анимационным фильмом Хаяо Миядзаки может стать сиквел «Навсикая из Долины ветров». Сам режиссёр пока данный слух не прокомментировал.