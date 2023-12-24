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Аллен Уайт: третий сезон «Медведя» перенесёт зрителей в атмосферу первого

Аллен Уайт: третий сезон «Медведя» перенесёт зрителей в атмосферу первого
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Недавно звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт принял участие в новом выпуске подкаста Just for Variety. В ходе него актёр заявил, что третий сезон сериала «Медведь» перенесёт зрителей в атмосферу первого.

Мы собираемся вернуться к той функциональной кухонной атмосфере, которая была у нас в первом сезоне.

Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона состоялась в 2022 году, а второго — летом 2023-го. Дата премьеры третьего сезона пока не раскрывается.

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