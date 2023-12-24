Режиссёр «Крика 7» Кристофер Лэндон отказался от съёмок фильма

Режиссёр «Крика 7» Кристофер Лэндон рассказал в соцсети X (ранее Twitter), что отказался от съёмок фильма. Постановщик покинул проект ещё два месяца назад, однако официально объявил об этом только на этой неделе.

Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. Моё сердце разбито, однако пришло время двигаться дальше.

Напомним, ранее картину покинули две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от съёмок из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

В связи с этим теперь будущее франшизы лежит на одном человеке — продюсере и сценаристе Джеймсе Вандербилте. У «Крика 7» пока нет даже примерной даты релиза.