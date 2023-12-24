Вышел наш видеообзор The Finals — шутера от авторов культовых частей Battlefield

В начале месяца состоялся релиз условно-бесплатного сетевого шутера The Finals. Его разработкой занимались авторы культовых частей Battlefield (Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4).

Перед полноценным выходом The Finals получила несколько сессий открытого бета-тестирования — последняя из них привлекла более 7,5 млн геймеров. Ранее тайтл даже успел войти в топ-5 самых популярных игр в цифровом магазине Steam.

Мы провели в проекте более 30 часов и готовы поделиться впечатлениями от одного из самых лучших и креативных шутеров последних лет. Наконец-то в этом жанре снова начали экспериментировать. Как именно — расскажем в видеоверсии обзора The Finals.

The Finals вышла 8 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.