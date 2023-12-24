Худшие фильмы 2023 года по версии критиков на Metacritic
Редакция сайта Meatcritic составила антирейтинг худших фильмов 2023 года по версии критиков. Стоит отметить, что в подборку попали только те картины, которые получили минимум четыре рецензии от зрителей.
Первое место досталось хоррору «Винни-Пух: Кровь и мёд». Также в топ попала «Мятежная Луна» Зака Снайдера, боевик «Неудержимые 4» и экранизация «Пяти ночей с Фредди».
Топ-15 худших фильмов 2023 года от критиков на Metacritic
- «Винни-Пух: Кровь и мёд» — 16 баллов из 100.
- «На одном крыле» — 19 баллов из 100.
- «После смерти» — 22 балла из 100.
- «Дети кукурузы» — 22 балла из 100.
- «Телохранитель на фрилансе» — 24 балла из 100.
- «Дорогой Дэвид» — 25 баллов из 100.
- «Клуб ассасинов» — 27 баллов из 100.
- «Рай для дурака» — 27 баллов из 100.
- «Девичник: Убойная ночь» — 30 баллов из 100.
- «Неудержимые 4» — 30 баллов из 100.
- «Кладбище домашних животных: Кровные узы» — 31 балл из 100.
- «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — 31 балл из 100.
- «Он — это пуля» — 31 балл из 100.
- «Люби снова» — 32 балла из 100.
- «Пять ночей с Фредди» — 33 балла из 100.
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