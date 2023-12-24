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Худшие фильмы 2023 года по версии критиков на Metacritic

Худшие фильмы 2023 года по версии критиков на Metacritic
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Редакция сайта Meatcritic составила антирейтинг худших фильмов 2023 года по версии критиков. Стоит отметить, что в подборку попали только те картины, которые получили минимум четыре рецензии от зрителей.

Первое место досталось хоррору «Винни-Пух: Кровь и мёд». Также в топ попала «Мятежная Луна» Зака Снайдера, боевик «Неудержимые 4» и экранизация «Пяти ночей с Фредди».

Топ-15 худших фильмов 2023 года от критиков на Metacritic

  1. «Винни-Пух: Кровь и мёд» — 16 баллов из 100.
  2. «На одном крыле» — 19 баллов из 100.
  3. «После смерти» — 22 балла из 100.
  4. «Дети кукурузы» — 22 балла из 100.
  5. «Телохранитель на фрилансе» — 24 балла из 100.
  6. «Дорогой Дэвид» — 25 баллов из 100.
  7. «Клуб ассасинов» — 27 баллов из 100.
  8. «Рай для дурака» — 27 баллов из 100.
  9. «Девичник: Убойная ночь» — 30 баллов из 100.
  10. «Неудержимые 4» — 30 баллов из 100.
  11. «Кладбище домашних животных: Кровные узы» — 31 балл из 100.
  12. «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — 31 балл из 100.
  13. «Он — это пуля» — 31 балл из 100.
  14. «Люби снова» — 32 балла из 100.
  15. «Пять ночей с Фредди» — 33 балла из 100.
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