Худшие фильмы 2023 года по версии критиков на Metacritic

Редакция сайта Meatcritic составила антирейтинг худших фильмов 2023 года по версии критиков. Стоит отметить, что в подборку попали только те картины, которые получили минимум четыре рецензии от зрителей.

Первое место досталось хоррору «Винни-Пух: Кровь и мёд». Также в топ попала «Мятежная Луна» Зака Снайдера, боевик «Неудержимые 4» и экранизация «Пяти ночей с Фредди».

Топ-15 худших фильмов 2023 года от критиков на Metacritic