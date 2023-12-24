Глава Larian сыграл в Baldur's Gate 3 с Элайджей Вудом и Шоном Эстином

Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian опубликовали интересный ролик. В нём глава студии Свен Винке играет в тайтл вместе с Элайджей Вудом и Шоном Эстином.

Оба актёра наиболее известны своими ролями в фильмах трилогии «Властелин колец». Первый сыграл Фродо Бэггинса, а второй — Сэмуайза Гэмджи.

Видео доступно на YouTube-канале Larian Studios. Права на видео принадлежат Larian Studios.

В начале ролика Винке вместе с гостями создали персонажа в редакторе. Затем они занялись исследованием локаций, поиском лута, сражениями с врагами и изучением заклинаний. В конце видео звёзды крайне лестно отозвались об игре и сказали, что порекомендуют её всем своим друзьям.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров.