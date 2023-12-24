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Награды за вход и новые события — GTA Online получила праздничный апдейт

Награды за вход и новые события — GTA Online получила праздничный апдейт
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Пару дней назад в GTA Online стартовала неделя рождественского контента. Геймеры могут принять участие в пяти праздничных событиях: Happy Holidays Hauler, Weazel Plaza Shootout, The Gooch, Snowmen Collectibles и Yeti Hunt.

Также игроки смогут выполнять различные задания, чтобы получить тематические предметы и скины. Среди новых автомобилей — внедорожник The Bravado Dorado и грузовик Brute Boxville (LSDS).

Награды за ежедневный вход с 21 по 27 декабря

  • Пусковая установка для снежков
  • Оружие ближнего боя «Конфетная трость»
  • Зелёная новогодняя шапка
  • Зелёная пивная шляпа с изображением оленя
  • Белая рождественская шляпа с оленем
  • Красный свитер с логотипом Rockstar

С полным списком нововведений можно ознакомиться по ссылке.

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