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Награды за вход и новые события — GTA Online получила праздничный апдейт

Пару дней назад в GTA Online стартовала неделя рождественского контента. Геймеры могут принять участие в пяти праздничных событиях: Happy Holidays Hauler, Weazel Plaza Shootout, The Gooch, Snowmen Collectibles и Yeti Hunt.

Также игроки смогут выполнять различные задания, чтобы получить тематические предметы и скины. Среди новых автомобилей — внедорожник The Bravado Dorado и грузовик Brute Boxville (LSDS).

Награды за ежедневный вход с 21 по 27 декабря

Пусковая установка для снежков

Оружие ближнего боя «Конфетная трость»

Зелёная новогодняя шапка

Зелёная пивная шляпа с изображением оленя

Белая рождественская шляпа с оленем

Красный свитер с логотипом Rockstar

С полным списком нововведений можно ознакомиться по ссылке.