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Oukitel анонсировала смартфон WP33 Pro с громкими динамиками и гигантской батареей

Oukitel анонсировала смартфон WP33 Pro с громкими динамиками и гигантской батареей
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Компания Oukitel анонсировала бронированный смартфон WP33 Pro. Производитель оценил его в $ 240 (~ 22,1 тыс. рублей).

Устройство имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением 2408 х 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Дисплей Outkitel WP33 Pro защищает закалённое стекло Gorilla Glass. Смартфон работает на процессоре SoC MediaTek Dimensity 6100+.

Фото: Outkitel

Гаджет оснащён огромным аккумулятором на 22000 мА/ч — он поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт. Ко всему прочему, девайс защищён согласно степеням IP68 и IP69K. Также он отвечает нормам американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Размеры устройства получились крайне внушительными: его толщина составила 27,2 мм, а масса – 577,5 грамма. Другая особенность гаджета заключается в громких динамиках на 136 дБ.

Outkitel WP33 Pro поступит в продажу 8 января 2024 года.

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