Фильм «Стальная хватка» про рестлеров стартовал в США с $ 7,53 млн

24 декабря стало известно, что фильм «Стальная хватка» про рестлеров заработал в США за первые выходные $ 7,53 млн. Напомним, бюджет картины составил около $ 20 млн. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Шон Дуркин («Гнездо»).

Действия «Стальной хватки» разворачиваются в 1960-х годах. Фильм рассказывает о семье фон Эрихов, которая добилась большого успеха в профессиональном реслинге. Правда, членам семейства пришлось сражаться не только на ринге, но и бороться с «проклятием фон Эрихов» за его пределами.

Главные роли в картине исполнили Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой»), Джереми Аллен Уайт (лауреат «Золотого глобуса», сериал «Бесстыжие»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом») и Лили Джеймс («Малыш на драйве»).

Премьера «Стальной хватки» в российском прокате состоится 4 января 2024 года.