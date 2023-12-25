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«Аквамен 2» стартовал с $ 40 млн в США — хуже провальных «Флэша» и «Капитана Марвел 2»

«Аквамен 2» стартовал с $ 40 млн в США — хуже провальных «Флэша» и «Капитана Марвел 2»
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По итогам первого уикенда «Аквамен и потерянное царство» заработал около $ 40 млн в США. Картина с Джейсоном Момоа показала ещё более слабый старт, чем провальный «Флэш» — лента с Эзрой Миллером заработала $ 55 млн за первые выходные. Более того, кинокомикс стартовал даже хуже «Капитана Марвел 2» — провальный фильм Marvel запустился с $ 47 млн.

Таким образом, «Аквамен 2» обошёл лишь две картины киновселенной DC — «Шазам! Ярость богов» ($ 30 млн) и «Синего Жука» ($ 25 млн). Обе картины впоследствии провалились в прокате, получив невысокие оценки от критиков и зрителей.

По миру лента с Джейсоном Момоа запустилась с $ 120 млн — почти в три раза хуже старта оригинального «Аквамена» в 2018 году. Первая часть приключений Артура Карри собрала в прокате $ 1,15 млрд, однако сиквел вряд ли повторит успех предшественницы.

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