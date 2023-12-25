Утекли полный исходный код GTA 5 и файлы Bully 2

По информации СМИ, после ещё одной хакерской атаки на Rockstar Games удалось обнаружить полный исходный код GTA 5. Вместе с этим якобы появились детали GTA 6 и Bully 2.

В слитых скриншотах можно увидеть кадры самой ранней версии GTA 5, включая первоначальный вариант карты Лос-Сантоса и некоторые локации. Что касается GTA 6, то в коде нашли только рабочее название игры, которое уже утекало, — Project Americas.

Сообщается, что в коде есть данные и про Bully 2, но подробностей о них пока что нет. Предполагается, что из-за получения исходного кода GTA 5 в онлайн-режиме читеры будут вести себя ещё более агрессивно и открыто.

Rockstar Games пока что никак не прокомментировала утечку исходного кода и других материалов.