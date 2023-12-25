В Роскачестве развеяли миф о радиоактивности смартфонов

По информации «РИА Новости», Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении, исходящем от смартфонов. По словам системы мониторинга, гаджеты вредят глазам и, возможно, психике, но не излучают радиацию.

Как отметили в Роскачестве, научного подтверждения облучения нет. Так показали проводимые проверки, в ходе которых выяснилось, что показатели смартфонов равны аналогичным другим бытовым приборам.

Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем, – телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации.