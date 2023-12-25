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В Роскачестве развеяли миф о радиоактивности смартфонов

В Роскачестве развеяли миф о радиоактивности смартфонов
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По информации «РИА Новости», Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении, исходящем от смартфонов. По словам системы мониторинга, гаджеты вредят глазам и, возможно, психике, но не излучают радиацию.

Как отметили в Роскачестве, научного подтверждения облучения нет. Так показали проводимые проверки, в ходе которых выяснилось, что показатели смартфонов равны аналогичным другим бытовым приборам.

Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем, – телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации.
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