Культовый режиссёр Эмир Кустурица всё ещё намерен снять фильм по произведениям Гоголя

Ещё в начале этого года режиссёр Эмир Кустурица выразил желание снять фильм по произведениям легендарного русского писателя Николая Гоголя. Планы постановщика не изменились, о чём он рассказал в интервью LIFE Doc.

По словам Кустурицы, он планирует начать съёмки экранизации «Мёртвых душ» Гоголя уже в 2024 году. Лента выйдет под названием «Три женщины и мёртвые души».

Видео доступно на YouTube-канале LIFE doc. Права на видео принадлежат LIFE doc.

Для меня является честью, что я приеду в Россию и что у меня два проекта. Один из них – «Мёртвые души» Гоголя. Этот фильм я сделаю под названием «Три женщины и мёртвые души».

Эмир Кустурица давно прославился как режиссёр ярких, музыкальных, юморных, драматичных и при этом самобытных картин. Он снял ленту «Аризонская мечта», в которой главную роль исполнил Джонни Депп.