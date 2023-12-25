Сценарист «Слова пацана» не ожидал такого сильного успеха сериала

Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарёв порассуждал на тему популярности шоу и рассказал, ждали ли от проекта такого успеха и шума. По его словам, он ждал, что сериал получится отличный, но не думал, что настолько сильно понравится зрителям.

Золотарёв подчеркнул, что предположить такой успех шоу было «невозможно даже теоретически».

Я понимал, кто это ставит — какой режиссёр, какая команда. Но мы не могли ожидать того результата, которого добились. Потому что это было невозможно даже теоретически. Нельзя было предполагать того, что это выйдет за рамки всех возможных прогнозов. Потому что то, что случилось, ну никто из аналитиков не мог это предсказать, конечно.

Все восемь эпизодов сериала доступны для просмотра на Wink и START.