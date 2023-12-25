Режиссёр «Феррари» и «Схватки» Майкл Манн: люди устали от супергероев

Режиссёр недавнего байопика «Феррари» и культовой «Схватки» Майкл Манн дал большое интервью изданию NME. В нём знаменитой постановщик боевиков рассказал о создании ленты про именитого автоконструктора и своих ближайших планах.

Манн подтвердил, что скоро займётся «Схваткой 2» — одновременно сиквелом и приквелом одного из главных криминальных боевиков 90-х. Сценарий ленты будет основан на собственном романе режиссёра, который вышел во время съёмок «Феррари». Режиссёр заявил, что индустрия вновь возвращается в привычное русло — люди начинают уставать от супергероики.

Я провёл некоторые исследования в киноиндустрии — люди устали от фильмов о супергероях и начинают больше интересоваться такими картинами, как «Схватка», если хотите.

Сиквел культовой «Схватки» расскажет о молодых героях из оригинального фильма — Винсенте Ханна (Аль Пачино), Ниле Макколи (Роберт Де Ниро) и Крисе Шихерлисе (Вэл Килмер). Кроме того, лента раскроет, что случилось с героями уже после событий картины. У «Схватки 2» пока нет даже примерной даты выхода.