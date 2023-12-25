Вышел трейлер комедийного сериала «Красный 5» с Гошей Куценко — премьера в 2024 году

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил изданию «Газета.Ru» о том, что комедийный шпионский сериал «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным в главных ролях выйдет в 2024 году, точной даты пока нет.

Вместе с этим был представлен тизер-трейлер проекта, в котором показали всех главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Сюжет ленты расскажет про агента спецслужб Бекешева, которого после нелепой ошибки на задании отправляют в отставку, однако жить на «гражданке» спецагент не умеет. Внезапно бывший начальник Бекешева предлагает ему должность в конторе. Он должен отлавливать сбежавших преступников с суперспособностями.

В актёрский состав также вошли: Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие. Режиссёром выступил Евгений Шелякин.