Правительство России продлило параллельный импорт зарубежных товаров на 2024 год

Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что со временем ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры товаров, которые ввозят в страну без разрешения правообладателей.

Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры.

Механизм параллельного импорта в Россию легализовали в марте 2022 года после ухода крупных мировых производителей из страны. При этом сам механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчёркивали в Минпромторге.