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Любимые фильмы Майкла Манна — «Броненосец „Потемкин“, „Космическая одиссея“ и „Аватар“

Режиссёр «Схватки» и «Феррари» Майкл Манн назвал четыре своих любимых фильма
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Режиссёр Майкл Манн, известный по культовой «Схватке» и недавнему «Феррари», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его режиссёрский почерк.

Любимые фильмы Майкла Манна

  • «Броненосец «Потёмкин» (1925) — советская классика от Сергея Эйзенштейна, мгновенно ставшая культовой.
  • «Асфальтовые джунгли» (1950) — фильм-нуар знаменитого американского режиссёра Джона Хьюстона.
  • «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — классический научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика, перевернувший мир кино в конце 60-х.
  • «Аватар» (2009) — первая часть новой франшизы Джеймса Кэмерона и самый кассовый фильм в истории кино.

Премьера байопика «Феррари» в России состоялась 21 декабря. Главную роль в картине о знаменитом автоконструкторе исполнил Адам Драйвер — звезда «Брачной истории» и недавней трилогии «Звёздных войн».

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