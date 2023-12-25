Режиссёр «Схватки» и «Феррари» Майкл Манн назвал четыре своих любимых фильма

Режиссёр Майкл Манн, известный по культовой «Схватке» и недавнему «Феррари», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его режиссёрский почерк.

Любимые фильмы Майкла Манна

«Броненосец «Потёмкин» (1925) — советская классика от Сергея Эйзенштейна, мгновенно ставшая культовой.

(1925) — советская классика от Сергея Эйзенштейна, мгновенно ставшая культовой. «Асфальтовые джунгли» (1950) — фильм-нуар знаменитого американского режиссёра Джона Хьюстона.

(1950) — фильм-нуар знаменитого американского режиссёра Джона Хьюстона. «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — классический научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика, перевернувший мир кино в конце 60-х.

(1968) — классический научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика, перевернувший мир кино в конце 60-х. «Аватар» (2009) — первая часть новой франшизы Джеймса Кэмерона и самый кассовый фильм в истории кино.

Премьера байопика «Феррари» в России состоялась 21 декабря. Главную роль в картине о знаменитом автоконструкторе исполнил Адам Драйвер — звезда «Брачной истории» и недавней трилогии «Звёздных войн».