Слили новую бесплатную игру для новогодней раздачи Epic Games Store

В Epic Games Store продолжается новогодняя раздача 17 игр. Благодаря инсайдеру billbil-kun мы уже знаем какие-то подарки, которые получат пользователи магазина. Он также раскрыл проект, который раздадут через пять часов.

Им станет The Outer Worlds — причём, похоже, полное издание The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Это графически обновлённая версия с полным набором дополнений.

Сегодня стартует седьмая (из 17) раздача бесплатных игр, а следить за утечками и актуальными раздачами можно в нашем материале — там удобно собрано всё.

В этом году в Epic Games Store уже успели раздать Fallout 3: GOTY Edition, art of rally, Melvor Idle, DNF Duel и Destiny 2: Legacy Collection, а прямо сейчас можно забрать Ghostwire: Tokyo.