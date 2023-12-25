Разработчик Baldur's Gate 3: у фанатов уйдут годы на раскрытие всех секретов в игре

Издание Inverse взяло объёмное интервью у Лоуренса Шика — ведущего дизайнера повествования Baldur's Gate 3. Разработчик рассказал о создании одной из лучших RPG последних лет и заявил, что геймерам ещё предстоит раскрыть все секреты игры.

По его словам, у пользователей уйдут годы на то, чтобы узнать о каждой мелочи ролевого проекта, потому что в RPG множество самых разных факторов и взаимодействий между системами. Поэтому для их нахождения понадобится пройти Baldur's Gate 3 множеством разных способов и быть очень внимательным.

Пройдут годы, прежде чем геймеры перевернут каждый камень в нашей игре, потому что многие события в ней — сочетание маловероятных переменных. Здесь есть вещи, которые люди будут открывать для себя, включая нас самих, из-за того, как игра была построена — со всеми связями, слоями и взаимодействующей реактивностью.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На церемонии The Game Awards 2023 проект был признан лучшей игрой 2023 года.