Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Операторы из России нашли способ быстрее загружать контент из Google

Операторы из России нашли способ быстрее загружать контент из Google
Комментарии

Российские операторы переходят на новый формат обмена трафика с Google — об этом пишет «РБК» со ссылкой на участников рынка.

Будет расширено количество прямых соединений с серверами Google, что увеличит пропускную способность и повысит скорость загрузки трафика.

По словам экспертов, в этом заинтересованы как отечественные операторы, так и американская корпорация, предлагавшая сделать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам компании.

При этом количество серверов остаётся неизменным, поскольку с весны 2022 года Google перестала поставлять их в Россию. Это означает, что, когда потенциал к модернизации иссякнет, потребность в трафике превысит возможности, что может сказаться на скорости.

Материалы по теме
Россия вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android