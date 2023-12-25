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Вышел тизер-трейлер фэнтези-сериала «Иные» про альтернативный Ленинград 1940-х

Вышел тизер-трейлер фэнтези-сериала «Иные» про альтернативный Ленинград 1940-х
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Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил тизер-трейлер сериала «Иные» в жанре фэнтези. Премьера состоится 25 января 2024 году эксклюзивно на стриминговой платформе.

Сюжет будет разворачиваться в альтернативных 40-х в Ленинграде. Хрупкая девушка при попытке спасти брата из-под трамвая обнаруживает суперсилу, которую не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Главные роли исполнят Ирина Мартыненко («Трезвый водитель», «Блокбастер»), Илья Маланин («Поехавшая», «Полицейский с Рублёвки»), Вольфганг Черни («Последний богатырь», «Красный призрак») и Алексей Серебряков.

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