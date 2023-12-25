Скандальный фильм «Брат 3» всё-таки покажут в кинотеатрах — премьера 17 января

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева спустя полтора месяца смог получить прокатное удостоверение для показа в российских кинотеатрах. На изменённое решение Минкульта обратили внимание СМИ.

Судя по информации в реестре на официальном сайте Министерства культуры, премьера ленты намечена на 17 января 2024 года. Фильм получил возрастной рейтинг 18+.

Ранее ведомство отказало в выдаче документа авторам картины. Тогда создатели жаловались, что это произошло «по субъективным и не имеющим отношения к закону претензиям».

Перед релизом «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики — работа Переверзева никак не связана с оригинальной дилогией Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х.