Кинотеатры России откажутся от показов фильмов Голливуда до 24 января — СМИ
Издание CinemaPlex со ссылкой на представителей кинотеатров сообщило, что тем рекомендовано не показывать голливудские фильмы в новогодние праздники.
По данным источника, ограничения в российских сетях могут продлиться аж до конца месяца.
Представители кинотеатров сообщают нам, что получили письма от компании «Централ Партнершип» с рекомендацией воздержаться от работы с альтернативным контентом до 24 января.
Два источника «Чемпионата» в региональных кинотеатрах сообщили, что пока не получали таких писем, но не исключают, что аналогичные рекомендации могут быть озвучены в ближайшее время.
Подобные меры были применены год назад. Тогда лидером проката несколько недель подряд оставался отечественный фильм «Чебурашка».
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