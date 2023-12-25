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Кинотеатры России откажутся от показов фильмов Голливуда до 24 января — СМИ

Кинотеатры России откажутся от показов фильмов Голливуда до 24 января — СМИ
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Издание CinemaPlex со ссылкой на представителей кинотеатров сообщило, что тем рекомендовано не показывать голливудские фильмы в новогодние праздники.

По данным источника, ограничения в российских сетях могут продлиться аж до конца месяца.

Представители кинотеатров сообщают нам, что получили письма от компании «Централ Партнершип» с рекомендацией воздержаться от работы с альтернативным контентом до 24 января.

Два источника «Чемпионата» в региональных кинотеатрах сообщили, что пока не получали таких писем, но не исключают, что аналогичные рекомендации могут быть озвучены в ближайшее время.

Подобные меры были применены год назад. Тогда лидером проката несколько недель подряд оставался отечественный фильм «Чебурашка».

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