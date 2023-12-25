Вышел трейлер второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера — релиз в апреле 2024 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер фильма «Мятежная Луна: Дарующий шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера, вышедшей 22 декабря.

Продолжение истории мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом, станет доступно с 19 апреля 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Как и в первой части, главные роли сыграют София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер и Джимон Хонсу. Ранее издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из предстоящего фильма.

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«Мятежная Луна» Зака Снайдера получила довольно сдержанные оценки от критиков. Несмотря на это, автор франшизы уже готовит сценарий для третьей части.