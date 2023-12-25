Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с восстановлением популяции сайгаков

Известный голливудский актёр Леонардо Ди Каприо в личных соцсетях обратил внимание на то, что в Казахстане удалось повысить популяцию сайгаков.

Ранее Международный союз охраны природы (IUCN) перенёс сайгаков в раздел видов, находящихся на грани исчезновения. Но в последнее время ситуацию удалось немного исправить, что обрадовало Ди Каприо.

Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в инициативы против браконьеров, правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий. Это яркий пример настоящего успеха в области охраны природы.

В начале декабря фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышел в онлайне. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей.