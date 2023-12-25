Поставки Apple Vision Pro начнутся на следующей неделе, релиз в феврале — инсайдер

Авторитетный инсайдер и аналитик Kuo сообщил, что, по его информации, продажи шлема смешанной реальности Vision Pro от Apple могут начаться в конце января или начале февраля.

Он также отметил, что поставки гарнитуры могут начаться уже на следующей неделе. Всего Apple планирует выпустить на рынок около 500 тыс. Vision Pro в 2024 году.

Гарнитура смешанной реальности Vision Pro была представлена на летней презентации Apple. Эксперты назвали цену завышенной и признали, что не совсем понимают цель устройства и его аудиторию.

После этого в Сеть просочилась информация о том, что релиз Apple Vision Pro был отложен до марта 2024 года. Как сообщают инсайдеры, у Apple возникли задержки в тестировании устройства и в развитии стратегии продаж.