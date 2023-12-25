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Режиссёр криминальной трилогии о «друзьях Оушена» отказался от работы над продолжением

Режиссёр криминальной трилогии о «друзьях Оушена» отказался от работы над продолжением
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Американский режиссёр Стивен Содерберг отказался от кресла постановщика новой криминальной серии «Друзья Оушена». Именно он снял первые три части, а также выступал продюсером в недавнем спин-оффе.

Содерберг многократно говорил о том, что не видит возможности продолжить историю после смерти Берни Мака, темнокожего комика, исполнявшего роль Фрэнка. Судя по всему, своей позиции режиссёр не изменил — теперь Warner Bros. придётся искать нового кандидата на роль постановщика.

Дебютный фильм «Одиннадцать друзей Оушена» про ограбление большой компанией опытных преступников вышел в 2001 году, релиз двух следующих состоялся в 2004 и 2007 годах. Пять лет назад вышел спин-офф «Восемь подруг Оушена», собравший средние оценки экспертов (68% «свежести» на RottenTomatoes).

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