Суд арестовал актёра из сериала «Слово пацана» по подозрению в групповом разбое и убийстве

Московский суд арестовал актёра Сергея Базанова, который сыграл роль Демида в популярном криминальном сериале «Слово пацана». Об этом пишет издание «Подъём».

В сообщении пресс-службы ведомства утверждается, что Базанов «действовал в составе группы, руководствовался корыстными мотивами» и совершил разбойное нападение и убийство.

Базанов в сериале «Слово пацана» Фото: Wink

По данным СМИ, речь идёт об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Тогда на бизнесмена напали четверо неизвестных, выстрелили в голову из пистолета и забрали сумку с большой суммой денег (около $ 900 тыс.).

Ранее режиссёр сериала «Слово пацана» прокомментировал слухи о продолжении проекта. Первый сезон имел большой успех и стал самым популярным сериалом в истории России.