Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто» с его датой выхода

Сегодня прошла премьера рождественского эпизода «Доктора Кто» — первого для 15-го Доктора и его новой спутницы. Ожидаемо в самом конце представили дебютный ролик 14-го сезона сериала (если точнее, первого сезона, поскольку нумерация начнётся заново).

Премьера новых серий состоится в мае 2024 года — для «Доктора Кто» это будет первый полноценный сезон c 2021 года. После отделывались исключительно спецвыпусками.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Роль Доктора в ближайшее время будет играть Шути Гатва, наиболее известный по сериалу «Половое созревание» (Sex Education), тогда как помогать ему будет Милли Гибсон. Вдобавок в новом сезоне появятся Ясмин Финни (Роуз Ноубл) и Бонни Лэнгфорд (Мел Буш).