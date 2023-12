Умер актёр Камар де лос Рейес — он известен по роли злодея в Call of Duty: Black Ops 2

По информации The Hollywood Reporter, в возрасте 56 лет умер актёр Камар де лос Рейес. Наибольшую известность он получил благодаря роли Рауля Менендеса — антагониста Call of Duty: Black Ops 2. Он озвучил злодея и подарил ему свою внешность. Ещё Менедес появился в Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty: Mobile и Call of Duty: Vanguard.

По информации СМИ, Камар долгое время боролся с раком, из-за чего и ушёл из жизни.

Фото: JASON MERRITT/GETTY IMAGES

За свою карьеру Рейес сыграл в фильмах «Никсон» и «Клетка», а также в сериалах «Новичок», «Скорая помощь», «Менталист», «Касл» и других.