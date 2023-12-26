«Мегафон» отверг списание денег при перезагрузке iPhone

В последнее время в Сети ходили слухи, что «Мегафон» берёт по 10 рублей за каждую перезагрузку iPhone. Информация стала быстро распространяться, поэтому оператор отреагировал и отверг эти слухи в беседе с ТАСС.

В «Мегафоне» сообщили, что при перезагрузке смартфона Apple или обновлении iOS у абонента не будут списываться деньги со своего счёта и отправляться платные SMS в страну-производитель Однако, оператор уточняет, что при смене номера и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage на устройствах Apple может произойти автоматическая отправка платного SMS в страну производителя для обеспечения корректной работы приложений.

Функцию можно отключить. Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки смартфона, выбрать «Настройки», затем «FaceTime» или «iMessage» и передвинуть ползунок влево.