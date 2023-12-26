Магазины России обяжут выделять полки для отечественной электроники

Министерство промышленности и торговли России планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» исключительно для российских товаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой сразу на двух представителей отрасли.

Депутаты разработали подобный законопроект ещё в мае 2023 года. Предполагалось, что Минпромторг определит наименования товаров, производимых в РФ, и их необходимую долю в ассортименте ритейлеров. Позже в документ добавили обязанность для маркетплейсов выдавать первые 50 строк товарам из России и Беларуси. В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (АКИТ) Антон Гуськов заявил, что в подобных мерах нет нужды — товары из России уже пользуются спросом. В Fplus же поддержали идею, отметив, что отечественные производители «готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов считает, что текущая версия законопроекта — это попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя. Он считает, что необходимо дать участникам рынка возможность самим выбирать оптимальные способы продвижения, не разрушая маркетинговые и рекламные модели бизнеса. Одним из способов он называет фильтрацию товаров по их происхождению и создание специальных разделов на сайтах.