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Мини-фильм «Чебурашка. Выходной» во вселенной фильма выйдет 1 января — трейлер

Создатели фильма «Чебурашка» выпустят спецэпизод «Выходной» — премьера 1 января 2024 года
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Онлайн-кинотеатр START подготовил праздничный сюрприз для зрителей: сервис готовит к релизу мини-фильм «Чебурашка. Выходной», участие в котором примут актёры из нашумевшей ленты.

По сюжету спецэпизода Гена (Сергей Гармаш) и Чебурашка (озвучивает Ольга Кузьмина) получили выходной, но каждый из них хочет провести его по-своему. Посмотреть за их новыми приключениями можно будет 1 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Помимо главных героев, к своим ролям также вернутся Наталья Щукина (директор дендрария) и Жаннат Керимбаев (дворник).

Напомним, «Чебурашка» вышел в прокат почти год назад и стал самым кассовым фильмом в истории России, а также вошёл в мировой топ-20 за 2023 год. Вторая часть выйдет через два года.

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