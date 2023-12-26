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Топ самых продаваемых смартфонов в России в 2023 году — лидируют китайские

Apple и Samsung не попали в топ продаваемых смартфонов в России: лидируют китайские бренды
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Китайские производители смартфонов лидируют по числу продаж в России в 2023 году. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Например, в «Мегафоне» чаще всего покупали мобильные телефоны марки Realme (20%), затем идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). На четвёртом месте ещё один китайский бренд Tecno, только потом идёт Samsung, а Apple вовсе не вошёл в топ-5.

Аналогичные показатели в других торговых сетях. Samsung смог занять третью строчку только в сервисе Fplus, все остальные позиции в топ-3 достались китайским брендам. При этом явного преимущества нет ни у кого — Realme, Honor, Xiaomi, Tecno и Infinix держатся примерно на одном уровне.

Ранее китайский производитель техники Xiaomi был признан самым популярным азиатским брендом в России.

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