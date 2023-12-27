В России стали расти цены на домашний интернет

По информации газеты «Известия», интернет-провайдеры в России стали поднимать цены на свои услуги. Так, домашний интернет подорожал в среднем на 5–15%.

По словам руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, повышение цен — нормальная практика, чтобы улучшать качество оказываемых услуг.

Операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика. Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается.

Кроме того, газета отметила, что провайдерам нужны средства для закупки дорогого из-за санкций оборудования Других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у них практически нет.