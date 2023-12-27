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В 2023 году в России число мошеннических сайтов выросло на 86%

В 2023 году в России число мошеннических сайтов выросло на 86%
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Компания Bi.Zone рассказала газете «Известия», что в 2023 году зафиксировано 207,1 тыс. мошеннических ресурсов, что на 86% больше, чем в 2022 году.

Одной из наиболее популярных мошеннических схем схем стал фишинг. Также отмечается, что злоумышленники совершенствуют техники социальной инженерии, финансовые услуги переходят в цифровой формат, а ещё растет востребованность онлайн-сервисов. Все эти факторы помогают мошенникам обманывать людей.

Основные скачки роста пришлись на март, сентябрь и октябрь. В эти месяцы специалисты наблюдали значительное увеличение числа доменов, имитирующих площадки для розыгрыша призов.

Кроме того, преступники похищали аккаунты в социальных сетях, чтобы потом атаковать пользователей из списка контактов жертвы.

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