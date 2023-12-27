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Эксперт назвал причину уязвимости старых смартфонов перед хакерами

Эксперт назвал причину уязвимости старых смартфонов перед хакерами
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Руководитель «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что устройства с устаревшими версиями операционной системы Android привлекают больше внимания хакеров из-за их обширного распространения по всему миру.

По словам Галова, у многих людей в мире есть достаточно старые версии Android. Эксперт объяснил, что это связано с тем, что на многих рынках присутствует спрос на бюджетные устройства, выпускаемые на устаревших версиях Android, поскольку такие версии ОС менее требовательны к используемому железу.

Одна из причин, почему ОС Android более интересна для злоумышленников, заключается в том, что потенциальных жертв в мире больше. Как видно, у заметного числа пользователей всё ещё установлены достаточно старые версии Android.

Галов отметил, что ещё одна причина интереса хакеров к устройствам на Android, а не на iOS, в том, что устройства Apple обновляются до последних версий и получают новый функционал и последние патчи безопасности.

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