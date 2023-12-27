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Первый эпизод сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» собрал больше 13 млн просмотров

Первый эпизод сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» собрал больше 13 млн просмотров
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По информации издания Deadline, сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» очень хорошо стартовал. За шесть дней с момента премьеры первый эпизод набрал на Disney+ и Hulu 13,3 млн просмотров. Этот показатель — рекордный для подразделения Disney Branded Television.

Шоу про Перси Джексона побило предыдущий рекорд перезапуска «Мурашек» — за первые три дня премьерный эпизод посмотрело 4,2 млн человек.

Сюжет нового сериала основан на романах писателя Рика Риордана. Он рассказывает о 12-летнем полубоге по имени Перси Джексон, приключения которого начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа. В 2010 году по романам вышел фильм «Перси Джексон и похититель молний».

В первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» войдёт восемь серий.

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