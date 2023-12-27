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Экранизация The Last of Us стала самым популярным сериалом 2023 года у пиратов

Экранизация The Last of Us стала самым популярным сериалом 2023 года у пиратов
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Сервис Torrent Freak составил список самых скачиваемых сериалов 2023 года на пиратских ресурсах. Авторы опирались на открытые данные сразу нескольких ресурсов, которые отслеживают число загрузок нелегального контента.

Лидером списка оказалась The Last of Us — экранизация культовой видеоигры оказалась единственным проектом HBO в первой десятке. Следующие четыре строчки заняли проекты Disney — «Мандалорец», «Локи», «Асока» и «Секретное вторжение». В топ также вошли «Поколение „Ви“ и „Тед Лассо“.

Самые популярные сериалы 2023 года у пиратов

  1. The Last of Us (HBO)
  2. «Мандалорец» (Disney)
  3. «Локи» (Disney)
  4. «Асока» (Disney)
  5. «Секретное вторжение» (Disney)
  6. «Укрытие» (Apple)
  7. «Монарх: Наследие монстров» (Apple)
  8. «Король Талсы» (Paramount)
  9. «Поколение „Ви“ (Amazon)
  10. „Тед Лассо" (Apple).
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