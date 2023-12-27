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Xiaomi показала логотип оболочки HyperOS и объяснила его смысл

Xiaomi показала логотип оболочки HyperOS и объяснила его смысл
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В середине октября китайская компания Xiaomi анонсировала HyperOS — свою новую оболочки для мобильных телефонов. Она заменит прошивку MIUI, которую производитель использовал целых 13 лет.

27 декабря Xiaomi наконец показала логотип HyperOS в своих социальных сетях. По словам президента компании Лэй Цзюня, на нём изображена «галактика точек, кружащихся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». По задумке авторов, новая оболочка станет большой экосистемой для всех грядущих устройств Xiaomi.

Логотип HyperOS

Логотип HyperOS

Фото: Xiaomi

Тем временем до HyperOS уже начали обновляться первые гаджеты Xiaomi. Первым смартфоном на свежей ОС стал субфлагман Poco F5 — пользователи гаджеты уже пользуются оболочкой. В ближайшее время компания также обновит Xiaomi 13 и Redmi Note 12, а также планшет Xiaomi Pad 6.

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