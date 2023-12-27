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Утекло первое изображение чехла для шлема Apple Vision Pro

Утекло первое изображение чехла для шлема Apple Vision Pro
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Инсайдер под ником Cesar сделал рождественский подарок своим подписчикам в соцсетях и опубликовал изображение чехла для шлема Apple Vision Pro. По его данным, именно так будет выглядеть аксессуар, внешним видом напоминающий обыкновенную маску для сна. В неё можно будет положить шлем, чтобы защитить внешний дисплей и датчики на передней панели.

Фото: X (ранее Twitter)

При этом Cesar не сообщил, будет ли чехол поставляться в базовом комплекте с Vision Pro или его придётся покупать отдельно. Судя по всему, об этом мы узнаем чуть позже уже от самой Apple.

Гарнитура смешанной реальности Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года по цене в $ 3,5 тысячи (около 322 тысяч рублей). Точная дата релиза станет известна в ближайшие недели.

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