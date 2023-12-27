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В сервисе Amazon Prime Video скоро появится реклама — как на Netflix

В сервисе Amazon Prime Video скоро появится реклама — как на Netflix
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Amazon объявила о появлении рекламы в стриминговом сервисе Prime Video. Уже 29 января она доберётся до пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, а в течение 2024 года появится у зрителей из Франции, Италии, Испании, Мексики и Австралии.

В Amazon отмечают, что введение ограниченной рекламы поможет сервису с производством интересного и захватывающего контента. При этом ситуация не затронет фильмы и сериалы, которые были приобретены или взяты напрокат в Prime Video.

Таким образом, в сервисе остался единственный тариф стоимостью $ 14,99, однако уже через месяц в нём появятся рекламные вставки. Пользователи могут отключить рекламу через специальную опцию, которая обойдётся в $ 2,99 ежемесячно.

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