Вышел ролик с кадрами со съёмок фильма «Три мушкетёра: Миледи»

Кинокомпания Pathe опубликовала ролик с кадрами со съёмок фильма «Три мушкетёра: Миледи». Также в видео актёры коротко рассказали о деталях производства ленты и масштабных сражениях.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер. Лента выступит продолжением «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян».

Главные роли исполнят Франсуа Сивиль (д’Артаньян), Ева Грин (Миледи Винтер), Венсан Кассель, Пио Мармай, Ромен Дюрис (Атос, Портос и Арамис) и другие.

Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоялась 13 декабря. До российских кинотеатров картина доберётся 28 декабря.