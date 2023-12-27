Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел ролик с кадрами со съёмок фильма «Три мушкетёра: Миледи»

Вышел ролик с кадрами со съёмок фильма «Три мушкетёра: Миледи»
Комментарии

Кинокомпания Pathe опубликовала ролик с кадрами со съёмок фильма «Три мушкетёра: Миледи». Также в видео актёры коротко рассказали о деталях производства ленты и масштабных сражениях.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер. Лента выступит продолжением «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян».

Главные роли исполнят Франсуа Сивиль (д’Артаньян), Ева Грин (Миледи Винтер), Венсан Кассель, Пио Мармай, Ромен Дюрис (Атос, Портос и Арамис) и другие.

Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоялась 13 декабря. До российских кинотеатров картина доберётся 28 декабря.

Материалы по теме
Видео
Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android